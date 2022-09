Voyage Espagne : quelles sont les conditions d'entrée ?

La France avait mis en place en 2020 et 2021 un régime d'exception pour lutter contre la pandémie de covid-19. Dans ce cadre des restrictions sanitaires avaient été mises en place en fonction du niveau épidémique dans les pays étrangers. Une carte des pays verts, orange et rouge avaient été éditée.



Depuis le 1er août 2022 les règles ont changé. Plus aucune restriction ne s'applique aux voyageurs qui arrivent en France et la carte qui classait les pays par couleur n'est plus en vigueur.



Auparavant dans le cadre de la pandémie de covid la France avait classé en vert l'Espagne.



Les voyageurs vaccinés n'avaient pas besoin de présenter de test au départ d'Espagne pour rentrer vers la France. La preuve d’un schéma vaccinal complet était suffisant pour arriver en France.



Les voyageurs non vaccinés, eux, avaient l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France. En revanche les mesures à l’arrivée (test, isolement) étaient levées lorsqu’ils venaient de pays de la liste « verte » pour revenir dans l'hexagone.