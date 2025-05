Espagne : 66 000 Airbnb supprimés, des milliers de vacanciers sans logement ?

L'Espagne a décidé de taper un grand coup...Plusieurs milliers de vacanciers européens ont préparé leurs prochaines vacances estivales, et comme chaque année l'Espagne fait partie des top destinations.Toutefois celles et ceux qui ont fait le choix d' Airbnb, pourraient se retrouver le bec dans l'eau. En effet, le gouvernement espagnol a demandé à la plateforme de retirer près deConséquence, les consommateurs concernés devront trouver un logement alternatif à la dernière minute, ou parfois à un prix plus élevé. La Direction générale de la consommation espagnole reproche à ces: absence de numéro de licence touristique, numéros erronés, ou manque d’information sur le statut juridique de l’hôte (professionnel ou particulier).