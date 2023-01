Parcourir la mer Égée en bateau de croisière offre la quintessence du charme des îles méditerranéennes, rythmée par des nuits romantiques en mer.Le principal itinéraire de croisière dans les îles grecques consiste à découvrir l'ensemble de la Méditerranée orientale, commençant par Venise ou Athènes, en passant par les grandes îles grecques. Un autre trajet de croisière en Méditerranée fait escale sur les îles qui se trouvent sur le chemin d’Israël. Il peut également inclure l'île la plus à l'est de Chypre. D’autres croisières offriront une combinaison de la Grèce et de la Turquie . Certaines de ces croisières incluent même des arrêts dans des villes portuaires turques telles que Kusadasi, Bodrum et Izmir Dans ce voyage virtuel, nous vous emmenons sur trois endroits classiques, par lesquels toute croisière en Grèce doit absolument passer. Il s’agit bien évidemment de l’île Santorin précédemment évoquée, puis de celles de Mykonos et de Rhodes.Tôt le matin, vous serez à Santorin. Vous apprécierez les arrivées et les départs pittoresques en bateau de croisière. Être sur le pont à l'approche de la destinée du jour vous offre une vue à vol d'oiseau tranquille. Approcher une île exotique et légendaire comme Santorin alors que la lune se couche et que le soleil se lève, embrassant la lèvre des falaises à couper le souffle, vaut la peine de se lever tôt.Parce que la jetée de Santorin n'est pas très grande, des navires géants jettent l'ancre et déposent leurs passagers sur des bateaux-navettes. Vous pouvez alors vous rendre au vieux port, où vous monterez à dos d'âne sur le sentier en zigzag ou en téléphérique jusqu'au sommet du cratère de l'île.Il y a de nombreuses plages paradisiaques à Santorin, Kamari est l'une des plus belles. Son sable noir rappelle l'origine volcanique de l'île. Typique des stations balnéaires, Kamari est bordée de chaises longues à louer et d'une bande de restaurants de fruits de mer.Avec le temps limité et l'éventail de sites intéressants à voir dans la ville de Santorin, investir dans une visite en bus pourrait être une bonne idée.Mykonos est une autre île très connue, avec un petit port inondé par la foule des bateaux de croisière. Ce port est si emblématique et magnifique qu'il est inclus dans la plupart des itinéraires des grands navires de croisière. D'autant plus qu'il est facile de profiter de la ville de Mykonos sans planification et sans guide.Alors que le tourisme domine l'économie de la ville, Mykonos a toujours un charme traditionnel. Cinq moulins sont toujours debout, parfaitement positionnés pour capter la brise. De riches marchands maritimes y ont construit une rangée de belles demeures avec des balcons en bois, ornés de bougainvilliers colorés et peints de couleurs vives, qui semblent s'élever au-dessus de la mer. Ce sont de véritables trésors architecturaux à voir absolument !Il y a également une gamme de plages sur Mykonos. La plus tendance est Paradise, l'une des plages de sable les plus festives de la mer Égée. Mais si vous préférez une scène plus calme, rendez-vous sur les plages les plus éloignées. Agios Sostis, une ancienne plage hippie à l'extrémité nord de l'île n'a rien de l'ambiance palpitante de la plage Paradise. Elle vous offrira tout simplement du beau sable, des eaux turquoise et de la tranquillité !Mykonos offre par ailleurs une attraction historique majeure. Dolos, un site archéologique qui se trouve sur une île voisine inhabitée à 30 minutes en bateau-navette. L’île de Délos était l'un des endroits les plus importants de la Grèce antique. La rangée emblématique de lions ressemblant à des sphinx, qui se trouve dans l'ile de Délos, témoigne encore l'importance du lieu.De retour à bord, vous naviguerez plus à l'est vers l'île de Rhodes. C’est la quatrième plus grande île en Grèce. Lorsque vous entrez dans le port historique, les murs de la ville fortifiée semblent raconter une histoire. Rhodes est un mix de civilisations italienne, grecque et turque, avec une touche de tradition des croisés médiévaux de toute l'Europe. La cité des Hommes de l'île était l'une des grandes cités de l'Antiquité. La célèbre statue appelée Colosse de Rhodes dominait autrefois la ville.Souvent connue sous le nom de l’île des chevaliers, Rhodes a une longue histoire comme en témoignent ses bâtiments, sites archéologiques et monuments historiques. Des murs solides, des rues pavées, de magnifiques résidences et un château médiéval donnent l'impression d'être transporté à l'époque des chevaliers. Ce n’est pas étonnant que Rhodes figure depuis 1988 dans le classement du patrimoine mondial de l’UNECO. Aujourd’hui, c’est l’une des villes les plus préservées de l’Europe et une destination de rêve pour les férus de l’histoire.La mosquée Soleimany, située au bout de la rue Socrate possède une architecture distinctive. Ses murs sont peints en rose et symbolisent la domination Ottomane. Le minaret de la mosquée a été supprimé en 1987 pour des raisons de sécurité. C'est aujourd'hui un musée qui peut être visité certains jours de la semaine. Rhodes possède également une pléthore de plages et de criques de sables : Tsambica, la baie de Saint Paul, Ladico, Calathea sont quelques-unes des plages à ne pas manquer.