Pourquoi aller à Venise ? 3 raisons principales ! une ville absolument unique

Venise est une ville absolument unique et nous allons partager dans cet article les raisons pour lesquelles nous vous conseillons de visiter cette ville. C’est une ville très touristique en Italie et cela n’est pas un hasard. Elle est magnifique, et surtout très différente des autres grandes villes européennes. Mais alors, pourquoi aller à Venise ? Pourquoi les séjours à Venise sont-ils aussi populaires aujourd’hui ?

Rédigé par Mehdi RAMZI le Jeudi 6 Octobre 2022

1 - Aller à Venise pour découvrir une ville magnifique

La première raison pour laquelle nous vous conseillons de visiter Venise (et c’est probablement la raison la plus connue) est que c’est une ville avec beaucoup de canaux où il est possible de circuler sur l’eau.



La ville possède aussi plus de 400 ponts sur lesquels vous pourrez circuler à pied entre tous les canaux. Le pont le plus célèbre est le pont des soupirs, construit au début du xiiie siècle, près de la place Saint-Marc (piazza di san marco en italien). Le pont du Rialto est aussi très connu, l’un des quatre grands ponts qui traversent le Grand Canal de Venise.



Et si vous voulez vous balader sur l’eau, nous vous conseillons de faire une balade en gondole. La gondole est un bateau typique qui fait plus de 10 mètres de long et près de 1,38 mètres de large.



Le bateau pèse environ 600 kilos et votre guide utilisera une rame de plus de 4 mètres de long.

Traditionnellement, ce sont les riches qui se déplaçaient en gondole à Venise mais c’est un moyen aujourd’hui beaucoup utilisé par les touristes pour découvrir la ville. On dit que Venise est une ville très romantique. Les canaux de la ville en sont la principale raison !



Si vous aimez l'artisanat, Venise est également très connue pour avoir des artisans travaillant le verre. Durant votre balade en vous perdant dans les ruelles aux alentours de la place Saint-Marc, vous pourrez entrer dans la boutique de plusieurs artistes pour éventuellement acheter un souvenir. Pour information, la construction de la célèbre gondole constitue une grande partie de l’artisanat de Venise.

Si vous aimez la peinture, allez aux Galeries de l'Académie de Venise. Vous y découvrirez beaucoup de peintures vénitiennes.

patrimoine mondial de l’UNESCO. La place la plus célèbre dans le centre ville est la place Saint-Marc (San Marco en italien) où vous verrez



Si vous souhaitez faire une excursion, allez du côté des îles de la lagune de Venise. C’est un ensemble de plusieurs petites îles, dont la plus connue est l’île de Murano. C’est sur cette île que vous découvrirez les artisans les plus talentueux de la région, spécialisés dans le soufflage de verre. Ce dernier vise à chauffer le verre pour le rendre moins dur et pouvoir ensuite créer des objets d’art.



Si vous restez quelques jours, restez dans le centre historique. Si vous restez plus de temps, vous pouvez aller une journée dans le quartier de Santa Croce. C’est un endroit beaucoup moins touristique avec davantage de terre ferme (contrairement aux idées reçues, toute la ville n’est pas sur l’eau). C’est la partie de la ville où circulent les voitures, mais quelques églises sont intéressantes à voir, notamment l'église San Giacomo dell'Orio.

2 - Visiter venise pour les spécialités locales cichèti” qui sont des tapas locaux ! Il y en a un peu partout dans la ville, notamment dans le centre historique. Mais comme dans toute ville touristique, il faut sélectionner vos adresses.

Un des meilleurs rapports qualité-prix de la ville pour manger des cichèti est le restaurant Ostaria Dai Zemei.



Si vous souhaitez découvrir un marché local, dirigez-vous vers le marché du Rialto (Mercato di Rialto). Le marché est connu pour ses poissons frais (et crustacés) et ses légumes absolument délicieux. Le marché pour la partie poisson est fermé le dimanche et le lundi, et le marché pour la partie fruits et légumes ferme uniquement le dimanche.

3 - Aller à venise pour le carnaval



En conclusion, visiter Venise est une expérience unique, pas seulement pour les couples qui souhaitent passer un week-end romantique en amoureux, mais pour toute personne intéressée par la culture et l’architecture italienne. Vous découvrirez tout sur la République de Venise et son histoire. La ville étant touristique et les prix étant assez élevés, nous vous recommandons d’organiser votre voyage à l'avance pour trouver les meilleurs rapports qualité-prix sur place, à commencer par les hôtels, ainsi que les meilleurs moyens de transport correspondant à votre budget pour arriver dans le centre depuis l'aéroport Marco Polo.



