CLIA Europe : le retour enthousiaste des aficionados de la croisière

C’était, ainsi que celle d’, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, la personne la plus haut gradée sur ces sujets en France.Tous les deux nous ont confirmé le soutien et l’engagement de l’Etat français à notre industrie, surtout dans notre volonté de décarbonation rapide. C’est une reconnaissance de nos efforts et de notre investissement.Nous sortons d’une période de Covid qui a énormément impacté notre industrie. Cela est d’autant plus vrai que nous sommesLes activités ont repris avec la mise en place de nouveaux protocoles reconnus et validés par les Etats. En Europe, nous avons observé une première reprise en Espagne et en Grèce dès la fin 2020.L’année 2021 a encore été une année difficile et de transition. Cela s’est poursuivi en 2022 avec la remise en service de l’ensemble de notre flotte. Il a fallu reformer les équipages, sensibiliser les passagers aussi. Tout cela s’est traduit par une belle reprise de notre activité l’an dernier.C’est vraiment une bonne nouvelle de notre côté.