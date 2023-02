Croisière à Marseille : "Les astres sont alignés pour une reprise", selon J.-F. Suhas 🔑

Nous attendons de connaitre les nouveau statuts, qui doivent d'abord être validés par la Préfecture, car visiblement les professionnels du tourisme ne feraient plus partie de la nouvelle gouvernance, alors que nous sommes dix aujourd'hui à faire partie de ce comité de pilotage.



Et gérer le tourisme à Marseille sans les professionnels, cela me parait compliqué, tout comme pour la croisière.



Jusqu'à présent, nos relations avec l'Office de tourisme sont excellentes, nous sommes partenaires, et c'est même le seul endroit où l'on travaille de manière collégiale entre la Mairie, la Chambre de Commerce et le Port.



En 2021, après la coupure avec la Mairie de Marseille, si la moitié des 75 partenaires du Club de la croisière de Marseille Provence avait décidé de ne plus nous soutenir, je me serais posé des questions quant à la gouvernance. Mais ce n'est pas le cas, et puis, je ne suis que de passage. Le Club continuera et le Port continuera même après mon départ, à la fin de ce dernier mandat que j'effectue en tant que Président bénévole.



Aujourd'hui, j'œuvre à mon niveau pour le territoire et pour l'environnement, avec l'argent public et privé qui est l'argent du territoire. Personne ici n'a le monopole de la citoyenneté marseillaise ou de l'environnement, pas plus la Mairie de Marseille que Jean-François Suhas.

J'imagine qu'il y aura une forme d'élection, mais il faut d'abord voir les nouveaux statuts.



Et puis surtout, je me demande quelle forme prendra la nouvelle gouvernance, s'il y aura toujours des professionnels et lesquels seront choisis.



Quant à la cotisation d'environ 20 000€ que nous touchions de l'Office du Tourisme, j'imagine qu'elle partira aussi.



Vous savez, le plus "drôle" dans cette affaire, c'est que les seuls politiques marseillais qui me parlent vraiment, ce sont les élus écologistes, qui sont sur un discours beaucoup moins politique et qui veulent des résultats.



Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler avec ceux qui sont sur le terrain, qui vivent les nuisances au quotidien, qu'il s'agisse du bruit ou de la fumée, parce que jamais je ne les contesterai étant donné que je suis pilote du port et que je monte sur des bateaux tous les jours.