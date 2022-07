La vallée de la Tara est l’une de ces failles extrêmes taillée dans le calcaire.



L’arrêt sur le célèbre Pont de Đurđevića Tara, point de convergence routier des gorges, est quasi obligatoire.



Et cela pour une raison majeure : c’est ici qu’on trouve la majorité des prestataires proposant des descentes en rafting de la rivière, grand classique du Durmitor.



Les parois des gorges (82 km de long, mais on n’en descend qu’une petite partie), sont parfois profondes de plus de 1 000 mètres. En été, le débit ralenti rend la descente plus paisible que torride.



C’est aussi au niveau du pont que l’on peut s’amuser à glisser le long de tyroliennes. L’une d’elles prétend vous faire atteindre plus de 50 km/h.



Aux sensations ludiques, nous préférons les émotions paysagères. Depuis Zabljak, capitale du Durmitor où l’on trouvera tout pour se restaurer et se loger, direction Mala Crna Gora.



Voilà probablement le village le plus isolé du massif - et l’un des plus hauts des Balkans. Des dizaines de virages, de descentes et de montées sont nécessaires pour atteindre ce bourg paysan aux maisons et granges rustiques, en bois et à toits raides, égrenées sur les versants cultivés autour de 1 800 mètres d’altitude.