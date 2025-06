Première visite à IFTM 2025 ? Ce qu’il faut savoir pour optimiser son expérience

● Les Innovations pour réinventer l’expérience voyageur grâce à des solutions technologiques et durables, mieux adaptées aux attentes et aux enjeux environnementaux.



● Les Talents pour valoriser celles et ceux qui façonnent le tourisme de demain par leur créativité, leur expertise et leur engagement. Encourager l’innovation, l’inclusion et les approches collaboratives.



● Les Synergies pour favoriser les coopérations locales, globales et intersectorielles pour partager les savoirs, mutualiser les ressources et construire ensemble des modèles plus résilients

Le fil rouge 2025, « Force en action ! Construisons des passerelles désirables », visera à célébrer les collaborations, les initiatives concrètes, aussi bien individuelles que collectives. De la stratégie des petits pas aux grands plans de transformation, chaque mouvement doit être audacieux et responsable, et doit permettre au secteur du voyage de s’adapter et d’innover. Les tables conférences et tables rondes s’organiseront autour de ce fil rouge et de trois grandes thématiques :