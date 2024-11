Jans Tours poursuit son développement aux Philippines

Nous renforçons activement nos équipes à Manille et Bohol : au service production pour dénicher les meilleures expériences et négocier les tarifs hôteliers les plus avantageux, aux opérations pour garantir un accueil et un service irréprochables, et aux réservations pour assurer le traitement optimal de nos dossiers. À la tête de cette équipe dynamique, Jeremie Descelles, notre General Manager, qui a rejoint Jans Tours après plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme en Asie, notamment en Thaïlande. Grâce à son expertise et son savoir-faire, il apporte des idées novatrices pour soutenir et accélérer le développement de Jans Tours Philippines.



Les perspectives pour Jans Tours Philippines sont prometteuses. A l’approche de la haute saison, nos équipes sont pleinement mobilisées pour gérer une série de groupes confirmés, comptant plus de 40 passagers par semaine jusqu’en avril 2025. Parallèlement, nous mettons en place une nouvelle production, pour les groupes et pour les individuels, composée de programmes clé en main, afin de répondre rapidement et efficacement aux demandes de vos clients. Nous restons bien entendu à votre disposition pour élaborer des itinéraires personnalisés, selon les besoins spécifiques de vos voyageurs.



Avec l’ouverture imminente du vol direct Paris-Manille par Air France le 7 décembre 2024, nous nous réjouissons d’offrir à vos clients une expérience unique des Philippines, désormais plus accessibles que jamais !



Des lagons envoûtants d’El Nido aux plages immaculées de Boracay, en passant par les volcans majestueux de Luzon et les rizières emblématiques de Banaue, les Philippines offrent une multitude d’expériences exceptionnelles. Contactez-nous pour en savoir plus et concevoir ensemble le voyage idéal de vos clients.