Club Med : Henri Giscard d’Estaing parie sur la diversification et la Bourse pour doubler de taille

Le Club Med pourrait bientôt retrouver la Bourse de Paris, plus de dix ans après son retrait, selon une information du Figaro. Henri Giscard d’Estaing , le président du groupe de tourisme plaide pour une cotation au premier semestre 2026, estimant que cela offrirait une «» et une «» propices à la croissance du groupe.Henri Giscard d’Estaing met en avant la transformation réussie du Club Med, avec une année 2024 record , soit quatre fois plus qu’en 2014. Le dirigeant ambitionne une marge de 10 % en 2025 et de nouveaux records en termes de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel, grâce à l’internationalisation de la clientèle, la montée en gamme des resorts, et une distribution majoritairement en direct.