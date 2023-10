Du nouveau chez Mister Paradise : Bali Seken devient JANS TOURS

Nom de la nouvelle entité : notre nouvelle dénomination sera désormais JANS TOURS : nous avons fait le choix d’utiliser le nom de notre licence de DMC, créée en 1969, c’est l'une des plus anciennes et reconnues d’Indonésie.

Intégration progressive : cette nouvelle organisation sera présentée et mise en place de façon progressive et transparente avec l’ensemble de nos partenaires.

Valeurs et engagement : nous mettons un point d’honneur à offrir à nos clients un service personnalisé et de qualité. Ce sont ces valeurs qui continueront de guider nos actions dans la poursuite de notre évolution.

Mister Paradise et ses équipes sont heureux de vous annoncer une passionnante nouvelle étape dans l'évolution de leurs entreprises.Après de longues discussions et une minutieuse planification, BALI SEKEN, nom commercial du bureau en France, et JANS TOURS, dépositaire de la licence à destination, ont décidé de fusionner pour ne former qu’une seule et unique entité, plus forte et plus dynamique que jamais.Cette fusion représente une opportunité stratégique majeure pour nos deux entreprises mais aussi pour l’ensemble de nos partenaires et clients. Elle nous permettra d’associer nos ressources et notre savoir-faire afin de mieux vous servir, être plus compétitifs et vous faire des propositions toujours plus innovantes.3 éléments clés de cette fusion :Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur confiance continue et sommes convaincus que cette fusion offrira de nouvelles opportunités profitables à chacun.Le temps que la transition se fasse, notre équipe reste joignable aux adresses et numéros que vous connaissez. Pour toute nouvelle demande FIT, Groupes ou Incentive, vous pouvez aussi dorénavant nous les envoyer à lucie@jans.tours Nous nous réjouissons de continuer à travailler et grandir ensemble.