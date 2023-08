Retrouvez Bali Seken & Masaya Wonderland au Salon IFTM Top résa

A cette occasion, toutes nos équipes, basées en France, à Bali et aux Philippines, seront réunies à Paris et se réjouissent à l’avance de vous y rencontrer.Notre objectif pendant ces 3 jours ? Vous inviter à (re)découvrir l’Indonésie et les Philippines, vous présenter nos exclusivités et nouveaux produits, faire le point sur nos dossiers en cours ou déjà réalisés, définir plus précisément vos besoins…et créer ensemble de nouveaux projets !Alors, n’hésitez pas, venez nous rendre visite sur notre stand B073 où nous serons ravis de vous accueillir pour faire plus ample connaissance et échanger sur nos fantastiques destinations. Vous pourrez également retrouver une partie de notre équipe au pavillon de l’Office du Tourisme des Philippines.Enfin, restez connectés ! De nouveaux projets et changements se profilent chez Bali Seken. Une annonce arrivera dans les prochaines semaines…