Quand partir aux Philippines ? Avec Masaya Wonderland

Palawan : avec une température annuelle moyenne de 30°C, vous vous baignerez toute l’année dans les lagons de Coron et El Nido, peu importe la saison. Si vous craignez la pluie, évitez les mois de juillet à octobre. Dès novembre, le climat est à nouveau plus sec et agréable.



Visayas : plus à l’Est, les îles des Visayas subissent moins de précipitations pendant la saison humide. Dès les mois d’août et septembre, la pluie se fait plus rare à Bohol, Cebu et Siquijor.



Luzon : pour visiter Manille, évitez les mois de juillet et août pendant lesquels il fait très chaud avec de forts risques de pluie. Préférez la période de décembre à mai où les températures sont plus fraîches. Même chose à Banaue avec une mention spéciale pour avril et mai lorsque les rizières sont d’un vert éclatant.



D’août à septembre vient la saison des typhons. Les zones les plus exposées sont North Luzon et l’Est des Philippines. El Nido et Coron sont au contraire relativement épargnées.