Philippines : Palawan, la plus prisée & Siargao, le nouvel Eldorado

Partez pour une expérience envoûtante sur l'île de Corregidor, connue pour ses collines couvertes de palmiers. Continuez en visitant l'île Naked, un banc de sable immaculé entouré d'eaux cristallines, idéal pour bronzer et faire de la plongée en apnée.



L'île de Guyam quant à elle vous attend avec ses rivages tranquilles et ses fonds sous-marins colorés, parfaite pour la baignade et les pique-niques sur la plage.



Explorez le charme rustique de l'île Daku, avec ses cocoteraies et ses eaux crystallines, offrant un aperçu de la vie insulaire locale.



Partez à la découverte de Bukas Grande, présentant de multiples formations calcaires, des forêts denses et des grottes entourées par des eaux bleu turquoise, ou encore de Sohoton Cove, des piscines naturelles interconnectées composées de joyaux cachés tels que la grotte de Hagukan et la grotte de Magkuku-ob.



Ou encore partez explorer la lagune de Sugba, un joyau caché et une visite incontournable lors de votre séjour à Siargao. Accessible en moins d'une heure de bateau depuis Siargao, elle vaut absolument le détour. Cette lagune offre des eaux d'une transparence et d'une couleur turquoise incroyables, idéales pour le paddle, le kayak et bien plus encore.