La production groupes 2024 Bali Seken est arrivée !

Les contrats avec nos partenaires hôteliers ont été rigoureusement négociés de manière à offrir des prix d’appel compétitifs et pour contrebalancer l’inflation générale.



Notre catalogue se compose de trames et bases de programmes prêtes à l’emploi, pour vous permettre à la fois de gagner en réactivité et disposer d’une offre 100% personnalisable.



Ajouter ou supprimer des étapes, des excursions, modifier l’hôtellerie sélectionnée, proposer des modules optionnels en extension… Tout est permis pour que vous puissiez répondre au mieux aux besoins et attentes de vos clients en termes de budget et de centres d’intérêt.



Des programmes originaux et variés qui offrent, au choix, la possibilité de circuits en étoile depuis l’incontournable foyer culturel d’Ubud, ou encore des itinéraires plus complets sillonnant l’île des Dieux d’Est en Ouest et du Nord au Sud.



Une sélection d’hôtels balnéaires vous permet d’ajouter autant de nuits à la plage que vous le souhaitez, selon la formule de votre choix (B&B, demi-pension, pension complète ou all inclusive), dans les différentes régions du Sud de Bali et en fonction de votre budget.



Enfin, nous vous proposons diverses excursions optionnelles grâce auxquelles il est possible d’inclure facilement des visites et activités à tout moment de votre programme.