IFTM : Les agents de voyages au cœur du salon

Plus grand, plus fonctionnel et exclusivement dédiés aux agents de voyages, le Lounge AGV by MSC Croisières sera associé à l’Espace Conversations. Situé en plein cœur du salon, cet espace sera à la fois un espace de travail, de networking et de réception. En parallèle, les ateliers Conversations seront à nouveau l’occasion d’échanger sur les enjeux du quotidien : management, juridique, tourisme durable et responsable, autant de thématiques abordées pour construire ensemble des solutions à des problématiques qui peuvent toucher toutes les branches du secteur.

Le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme tiendra un corner pendant les 3 jours du salon afin de rencontrer les agents de voyages et d’échanger.