Achats : comment communiquer entre acheteurs et fournisseurs ?

Si tout le monde s’accorde sur ce besoin de former le marché, de conseiller les acheteurs pour qu’ils aient une meilleure compréhension des besoins des fournisseurs pour répondre au mieux à leurs demandes ou les orienter vers un autre fournisseur, la question est : comment s’y prendre ?



« La manière avec laquelle on va collectivement progresser porte sur comment les fournisseurs et acheteurs échangent hors appels d’offres, hors du cadre RFP », pour Anais Soraya Laledj, Head of sales France & Switzerland chez FCM Travel.



« Certains RFI (Request for Information, ndlr) sont des RFP sans pricing. On va passer autant de temps à y répondre qu’à un RFD, car certains fichiers sont très lourds. Le RFI est intéressant s’il est mesuré , analyse Antoine Delesalle, directeur des ventes d’American Express Global Business Travel.



Pour autant il le concède : « Se rencontrer, travailler en amont est hyper important. Les sociétés savent si elles ont envie de s’adresser à une agence locale, une agence plus globale, veulent du offline, du digital… Elles sont capables d’identifier ces besoins avant de rédiger la RFP » .



« Si nous commerciaux, éduquons le marché, il y a un biais. Nous allons l’éduquer par un prisme qui nous est favorable » , souligne Aurélien Rodriguez, global sales director, hotel corporate system de Hcorpo.



« Il y a des milieux associatifs neutres tels que AFTM ou l’APECA ou encore des cabinets de conseils. Vous êtes tous des experts dans vos domaines. Nous pouvons mettre en place un socle commun pour informer. Il faut trouver les moments et les lieux pour apporter de façon neutre la connaissance générale au marché » , répond Sandrine Bailly, la présidente de l’Apeca.