Diplômée d’un Master 2 en Communication et Marketing doublé d’une thèse en Histoire, Laurence a rejoint le Groupe RX Global en 1998. Six mois après son arrivée, elle prend la direction adjointe d’Apple Expo puis se spécialisera dans les évènements (congrès et salons) dédiés à la Santé.



A la tête, entre autres, de Cardiostim, congrès mondial en électrophysiologie cardiaque de 2004 à 2018, elle a su insuffler un nouveau dynamisme et développer ses différents portefeuilles.



Reconnue par les partenaires professionnels, elle attache une grande importance à l’écoute du marché. En 2013, elle lance le premier salon international du Nucléaire civil, World Nuclear Exhibition, qui est devenu en 8 ans une référence mondiale. E



n 2019, elle reprend le salon Forum Labo dédié à la recherche, ainsi que Rééduca, l’événement qui réunit les professionnels de la Kinésithérapie. En janvier 2022, elle change de portefeuille et prend la direction de la division Tourisme, Transport et Logistique, Supply Chain et Sport Santé.