IFTM Top Resa : les agents de voyage remis "au cœur du salon"

Parmi les grandes nouveautés de l’édition 2023, la création d’un Village dédié au MICE.



Un parcours expérientiel inédit mêlant le business, l’insolite et le ludique y est prévu et un programme de conférences pensé « autour d’un beau concept créé autour de la gamification . »



Par ailleurs, sont lancés les « Minis Live du Voyage d’Affaires ». Les participants y reprendront les discussions engagées en janvier dernier lors du Grand Live du Voyage d’Affaires.



La zone "Destination France", espace phare du salon, se réinvente elle aussi pour se dynamiser.



Situé au cœur du salon, un nouvel espace est proposé autour d’un concept, Le Bar Central, et de nombreuses animations : dégustation de produits régionaux, ateliers interactifs, conférences, nouveau format « Quoi de neuf à vendre » dédié aux agents de voyages…



Ces animations sont mises en place pour « créer une véritable synergie derrière le drapeau tricolore. »



Autre temps fort : le Village de l’Attractivité lancé en 2022 et dédié à l’employabilité dans le secteur du tourisme est reconduit.



Air France y présentera sa campagne de recrutement nationale d’agents d’escale à travers les rencontres « Vis la vie by Air France », les 3 et 4 octobre de 10 h à 12 et le 5 octobre de 14 à 16 heures.



Les conférences quotidiennes organisées sur l’IFTM présenteront des baromètres et tendances sur sept thématiques : business travel, MICE, loisirs, digital, durable, attractivité, destination France.



D’autre part, les " conversations " créés l’année dernière pour permettre aux AGV d’échanger avec des experts sur les problématiques du quotidien sont reconduites.



Elles seront consacrées aux bonnes pratiques, à la formation, aux retours d’inexpérience et aux nouvelles méthodes de travail, digitales en particulier.