Devenez partenaire d’IFTM TourMaG Party !

Cette année, la soirée After TO devient l'IFTM TourMaG Party à l'occasion du 25e anniversaire de TourMaG et ce dans un tout nouveau lieu, le Terminal 7. Organisée pour les Agents de Voyages , cette soirée réunira près de 650 personnes et clôturera le salonSitué au sommet du parc d'expositions de Paris, le Terminal 7 se présente comme un véritable théâtre architectural.Équipé d'un système de pointe, il offre une vue à couper le souffle, une structure éclairée et un vidéo mapping.