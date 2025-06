De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie

Une nouvelle fois un bel égrégore s’est créé lors de ce Voyage des Patrons et Dirigeants du Tourisme entre les participants, nos hôtes Malaisiens et cette terre équatoriale.



Les liens tissés entre professionnels français et malaisiens, dans ce contexte favorable, laissent entrevoir des retombées concrètes : développement commercial, ouverture de marchés, et pourquoi pas, nouvelles coopérations.



La Malaisie convainc. Par son hospitalité, par la modération de son coût de la vie, par la beauté de ses paysages et la qualité de ses infrastructures.



La beauté et le charme de la Malaisie et des Malaisiens ont opéré. En sortira-t-il un développement pour tous et chacun ? Une prospérité porteuse de courant d’affaires, de bonheur et de liberté ? C’est probable, c'est notre souhait et c’est la quintessence de cette opération de bon goût, de standing, de bonne tenue, à contenu et à l’esprit vertueux.