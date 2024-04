Malaisie : "Les voyageurs français sont prioritaires pour la destination !"

Un chiffre plutôt intéressant, même si les Français ne sont pas revenus aussi nombreux que durant la période pré-pandémique, puisqu'ils étaient en moyenne 167 000 à se rendre dans la bouillonnante Kuala Lumpur et les luxuriants parcs nationaux.



Pour retrouver son rythme de croisière, l'Office de Tourisme entend s'appuyer sur les tour-opérateurs et les agences de voyages.



" En ce moment, nous travaillons sur la collaboration marketing avec nos partenaires par exemple Voyage Privé, Climats du monde ou encore Asia.



Nous travaillons maintenant à la préparation de l'année de la Malaisie qui aura lieu en 2026.



Beaucoup de choses sont prévues, comme le festival le Rain forest World Music Festival, ça sera a Borneo. A l'OT nous allons voir pour inviter des agences de voyages et organiser des éductours, mais aussi des webinaires " précise Alina Grotte.



L'un des principaux enjeux en France reste de faire connaitre la destination auprès des agences de voyages.



Alors que le pays est coincé entre deux géants du tourisme : l'Indonésie et la Thaïlande. D'ailleurs, la Malaisie est plutôt un pays de passage pour les voyageurs français ou s'inscrit dans un combiné, puisque leurs séjours étaient en moyenne de 5,5 nuitées.



" Nous voulons éduquer, car finalement, les gens ne connaissent pas trop notre pays, ils ne connaissent que Borneo ou les orang-outans.



Les Malaisiens sont chaleureux, avec un melting-pot important, un mix entre les Malais, les Chinois et les Indiens.



Malheureusement, il n'y a pas de ligne aérienne directe depuis Paris, seulement depuis Londres, mais Qatar Airways, Emirates ou Turkish Airlines desservent la Malaisie au départ de la France, " conclut responsable communication et marketing de l'office de tourisme de Malaisie.