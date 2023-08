Ditex-Fête des Voyages : bon bilan et perspectives prometteuses

La nouvelle formule du DITEX - la Fête des Voyages qui s’est tenue fin mars début avril dernier au Parc Chanot, a été plébiscitée par les professionnels et le grand public, avec près de 6000 visiteurs au compteur. Comme on ne change pas une formule qui gagne, MyEventStory proposera un format identique du 3 au 6 avril 2024. Francis Rosales, directeur du Salon, nous en dit davantage.A l'occasion du salon B2B dédié au tourisme et au voyages, le DITEX, qui s'est tenu les 30 et 31 mars 2023, à Marseille au Parc Chanot, TourMaG avait déployé un vaste plateau TV ! Pendant deux jours se sont succédés les dirigeants et patrons du secteur pour présenter leurs nouveautés, et actualités.Près de 6000 participants ont répondu à l’appel de la Fête des Voyages qui se tenait au Parc Chanot le week end dernier, dans la foulée du DITEX. Un public avide d’informations et prêt à sortir le chéquier pour partir en vacances. Ce fût chose faite pendant 48h, si l’on en croit les professionnels présents, qui ont témoigné de leur enthousiasme à propos de la réussite de cette initiative.Tic-tac, tic-tac… Le coup d'envoi du Ditex est donné ce jeudi 30 mars 2023 pour 2 jours à Marseille. Après les premières réjouissances du mercredi 29 mars, au Chill/Flow, les portes du Parc Chanot s'ouvrent ce jeudi matin aux professionnels du tourisme.On est de plus en plus près du clash avec les transporteurs aériens. La profession galère pour obtenir réparation et faire appliquer les règlements de l’Union européenne en matière de protection des droits des passagers. Me Emmanuelle LLOP, avocate experte tourisme et aérien, viendra plancher au DITEX avec les professionnels à propos de ces questions, ce vendredi 31 mars à Marseille (Parc Chanot) au cours d’une Masterclass.Marseille, 1er port de croisière de France, se devait d’avoir un salon du voyage où cette industrie soit présente en force. Ce sera chose faite avec le DITEX-LA FÊTE DES VOYAGES, qui aura lieu du 30 mars au 2 avril prochain au Parc Chanot et où la quasi-totalité des armateurs de France et de Navarre, sera au rendez-vous.Créé en 2005, le salon du DITEX (Distribution Tourisme Exposition) s’est imposé comme le deuxième salon français en BtoB Tourisme. Ce salon se veut convivial et à taille humaine mais reste un hub d’échange tourné vers le marché du sud de la France. Cette année, il prend une nouvelle dimension avec une version grand public ( la Fête des Voyages) qui viendra parachever pendant 2 jours la version professionnelle.Les organisateurs du DITEX-LA FÊTE DES VOYAGES, qui aura lieu les 30/31 mars au Parc Chanot à Marseille, pour la partie B2B, ont particulièrement veillé cette année à la présence et à la participation active des Réseaux, avec un programme spécifique. D’ores et déjà quatre d’entre eux, et non des moindres, ont répondu présent. Et vous ?Créé en 2005, le salon du DITEX (Distribution Tourisme Exposition) s’est imposé comme le deuxième salon français en BtoB Tourisme. Ce salon se veut convivial et à taille humaine mais reste un hub d’échange tourné vers le marché du sud de la France. Cette année, l’événement prend une nouvelle dimension avec une version grand public ( la Fête des Voyages) qui viendra parachever la version professionnelle mais aussi des Programmes Top Acheteurs, spécialement conçus pour l'occasion.Le salon Ditex 2023 approche à grands pas ! Pour cette nouvelle édition qui se tiendra au Parc Chanot, à Marseille, les 30 et 31 mars prochains, le traditionnel Village des Réceptifs n'accueillera que 10 exposants, dont cinq ont déjà confirmé leur présence. Avis aux intéressés : ils ont jusqu'au 3 février pour se décider.