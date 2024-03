Salon du tourisme, cap sur le Ditex et la Fête des Voyages

Ces événements, qui regroupent plusieurs centaines voir plusieurs milliers de visiteurs chaque année, partagentforment évidemment une grande partie des enjeux des salons du tourisme. Les exposants peuvent promouvoir leurs destinations, hôtels, attractions touristiques, compagnies aériennes, services de voyage et technologies innovantes. C'est également une opportunité importante pour le, permettant d'établir de nouveaux partenariats commerciaux.C’est également une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles tendances du secteur touristique . Ces salons mettent souvent en lumière descomme le tourisme durable, l'écotourisme, les nouvelles technologies dans le voyage (réalité virtuelle, applications mobiles, etc.), ainsi que les nouvelles destinations émergentes.Un salon du tourisme sera également généralement rythmé par, pour en apprendre plus sur le secteur via des études de cas et des formations.Pour les exposants, c'est une occasion de, de comprendre leurs besoins et préférences, et, dans le meilleur des cas, de vendre des voyages et services. Cela leur permet également de