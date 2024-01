Les Salons du Tourisme : un accélérateur pour votre activité ! Les Salons du Tourisme à Lyon, Lille et Paris sont des lieux de rencontres et de découverte … en bref, un avant-goût d’horizons proches ou lointains à savourer sans modération.

Alors que le Salon Tourissima ouvre ses portes dès cette semaine, venez à la rencontre des visiteurs voyageurs présents sur les Salons du Tourisme à Lyon du 8 au 10 mars à la Halle Tony Garnier et à Paris du 14 au 17 mars à Paris Porte de Versailles.



Rédigé par Marianne CHANDERNAGOR le Lundi 22 Janvier 2024

Participer aux salons du Tourisme, c’est l’occasion unique de : ● Recruter de nouveaux clients : 86 % des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients, via les outils de communication mis à disposition par le salon



● Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 90 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 000€ par visiteur.



● Booster votre notoriété, auprès de plus de 81 000 visiteurs parmi lesquels plus de 42% viennent pour trouver des idées de destinations



• Mettez à l'honneur votre destination pendant toute la durée du salon et bénéficiez de tous nos leviers de communication.

• Intervenez sur nos divers espaces d'animations de manière récurrente (Grande Scène, Ateliers Pratiques, Accueil musical...)

• Faites découvrir aux visiteurs la richesse de votre destination : dégustations, animations, jeux-concours, présentation...



Voici une liste non-exhaustive des différentes catégories d’exposants présents sur le salon : • Offices nationaux et régionaux de tourisme

• Agences de voyage et Tour-Opérateurs

• Agences réceptives

• Hébergements

• Musées et sites culturels

• Loisirs et activités de plein air

• Croisiéristes

• Thalassothérapie, Thermalisme

• Associations, syndicats, fédérations

• Presse et édition

• Services et équipement du voyageur





Ils parlent des salons. Découvrez notre vidéo témoignages exposants

Le salon du tourisme à Lyon : un salon qui représente le monde entier et qui accueille une clientèle haut de gamme ! Pour sa 43e édition, le salon du Tourisme Mahana à Lyon attend près de 21 000 visiteurs sur 6 000m² d’exposition et 165 exposants.

En quelques chiffres :



• 77% des exposants sont satisfaits du salon*

• 77% des exposants génèrent des ventes après le salon*

• 92% de visiteurs ayant un projet vacances,

• 48% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours



Le salon Mondial du Tourisme : un salon référence au carrefour des tendances ! Le Salon Mondial du Tourisme à Paris (47e édition), il accueillera plus de 66 000 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 230 exposants. Pour rappel, le Salon Mondial du Tourisme se tient conjointement au salon Destinations Nature (même lieu-même date), afin d’optimiser la synergie visiteurs.



En quelques chiffres :



• 78% des exposants sont satisfaits du salon*

• 61% des exposants génèrent des ventes après le salon*

• 91% de visiteurs ayant un b[projet vacances,

• 44% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours



Sur tous nos salons, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé :

• Des outils de communication inclus dans votre inscription

• Evénementialisation de votre présence : proposez une animation découverte ou folklorique sur notre Grande Scène et/ou animez une conférence de 30 minutes sur la thématique de votre choix

• Une offre d’outils de communication complémentaires pour vous démarquer





A l’ère du digital, la rencontre et le conseil n’ont donc jamais été aussi essentiels. N’attendez plus et rejoignez l’aventure des Salons du Tourisme !



► Estimez votre participation en cliquant



► Téléchargez votre invitation pour vous rendre sur les salons du Tourisme :



● Lille

● Lyon

● SMT

Contact

commercialtourisme@comexposium.com

Tél. : +33 (0)4 42 18 01 70

