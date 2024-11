DITEX-Fête des Voyages 2025, La Riviera des îles de la Guadeloupe, destination à l’honneur !

Mise en avant d’une approche immersive du territoire à travers le Spiritourisme et agrotourisme, des expériences autour du rhum agricole, des masterclasses de dégustation, et des circuits alliant gastronomie et patrimoine.

Les "Riviera Rhum Tour", une offre unique où mets locaux et rhums d'exception se rencontrent.

Un focus sur le tourisme durable, avec des initiatives locales comme des hébergements éco-responsables et des excursions mettant en valeur notre biodiversité

Une application interactive pour les visiteurs, offrant des guides personnalisés pour explorer nos territoires.

Le Spiritourisme, une expérience immersive autour du rhum agricole, de la culture et de l'artisanat local.

L'Écotourisme, qui valorise nos réserves naturelles, nos sentiers de randonnée et nos initiatives en faveur de la protection de l'environnement.

Le Tourisme culturel, avec des circuits thématiques autour de notre patrimoine historique, nos traditions culinaires et nos festivals emblématiques comme le Carnaval de la Riviera.

Le nautisme avec le TRADITOUR, événement majeur du territoire autour du Nautisme et bien sûr la Mini Transat 2025 sont également à ne pas manquer.

- La mise à l’honneur de l’Office de tourisme de la Riviera des îles de Guadeloupe est une fabuleuse opportunité de mise en avant de son territoire, celui de la Riviera du Levant composé des communes du Gosier, de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade.Le salon nous permet de renforcer notre visibilité auprès des professionnels du tourisme et du grand public, afin d'attirer de nouveaux partenaires et visiteurs.Nous souhaitons montrer le dynamisme et l'unicité de notre territoire.C'est une magnifique plateforme pour promouvoir nos atouts, et positionner notre destination les îles de Guadeloupe, et particulièrement notre territoire, celui de la Riviera du Levant, comme une référence en matière d'éco-tourisme et de tourisme durable.- Nous dévoilerons plusieurs nouveautés, notamment :- Oui, nous avons identifié trois segments majeurs :