Le DITEX et la Fête des Voyages de retour en 2025 Du 27 au 30 mars 2025 à Marseille

Le Ditex et la Fête des Voyages (FDV) auront lieu respectivement du Jeudi 27 au vendredi 28 mars 2025 et du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025. L'évènement se déroulera au Parc Chanot à Marseille. Quelles ont les nouveautés de ces prochaines éditions ? Le point avec le directeur du salon.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 11 Octobre 2024

TourMaG.com - Le DITEX et la Fêtes des Voyages vont faire leur grand retour, quel est le bilan de l’édition 2024 et les orientations pour 2025 ?



F.R : de manière quasi unanime, l’édition 2024 du Ditex et de la FDV fut la meilleure édition depuis que nous l'organisons.



En effet, nous avons réussi à réunir 100 Top Acheteurs dans le cadre du programme et fédéré plus de 100 exposants sur les quatre jours de salon.

Nous avons accueilli près de 1 000 visiteurs professionnels sur le Ditex et près de 6 000 visiteurs à la Fête des Voyages pour 9 000 particuliers inscrits.



La vitalité du Ditex s’est aussi confirmée avec 40% de nouveaux exposants et une forte hausse du nombre de rendez-vous effectués.

La réussite de l'édition 2024 a été possible grâce à un grand nombre d’améliorations (programme Top Acheteurs, Coupe de France des Agences, Flash d’Or, galerie d’exposant à 40% renouvelée, covering des cloisons des stands…) ainsi qu’une destination à l’honneur, l’Espagne, venue en force pour animer ces quatre jours de salon uniques en France.



Nous pouvons toujours mieux faire et nous souhaitons continuer à apporter des points d'améliorations dans la mesure du possible.

En effet, chaque amélioration est synonyme d'investissement important pour un salon qui n’appartient pas un grand groupe où des synergies/mutualisations sont possibles.

Les dépenses du Ditex et de la Fête des Voyages doivent être amorties sur ce seul rendez-vous annuel.



Depuis 7 ans nous n’avons pas augmenté nos prix et nous donnons toujours plus de services.

En 2025 nous n'allons pas augmenter le prix de nos stands mais nous allons demander aux partenaires de prendre en compte l'inflation et de payer le juste prix.

Actuellement, un grand nombre de salons concurrents sont actuellement sous le coup d’une procédure judiciaire alors que d’autres sont obligés de revoir leurs modèles car ils n'ont pas mis à jour leur grille tarifaire.



Nous allons donc demander aux exposants de tous s’engager sur 4 jours, c’est-à-dire les deux jours B2B plus les deux jours B2C.

Et d’offrir leur stand à leurs revendeurs/partenaires locaux pour ceux que ne souhaite pas rester sur le B2C.



Notre souhait c’est d’avoir un grand nombre d’agences de voyages de la région qui seront invitées par les acteurs du B2B afin qu’ils puissent rencontrer le grand public et faire des ventes pendant tout le week-end.



C’est comme cela que nous allons avoir les moyens de peaufiner les derniers points de détails qui manquent à cet événement !

Nous demandons aussi aux exposants de mieux préparer leur salon, grâce à tous les outils dont ils vont disposer afin de faciliter leur communication autour de leur présence au salon.



Notre nouvelle offre 2025 permettra de bénéficier d’un stand tout équipé de 6m2 clé en main pendant 4 jours avec le pack digital plus le pack d’inscription et le covering offert pour toute signature avant le 31 décembre 2024 au tarif de 5 870 € HT au lieu de 7 000 €HT.

Soit moins de 1 500 € HT par jour de salon.

Comme l’an dernier, pas de majorité pour limiter le Ditex à une journée unique TourMaG.com - Le DITEX va-t-il se dérouler sur un ou deux jours ? Cette question avait été posée aux exposants.



F.R : parmi les sujets d'échanges avec les exposants, nous avons en effet posé la question de l'intérêt d'un format Ditex sur un jour unique mais aussi d'un format Fête des Voyages sur 2 ou 3 jours.



Concernant le Ditex, les avis exprimés n’étaient pas suffisants pour dégager une majorité et nous permettre de trancher pour ou contre la poursuite sur deux journées ou le limiter à une seule.



Sans parler du fait que deux jours en B2B c’est quand même une durée incompressible pour un salon pro avec des événements en soirée entre les deux jours et aussi pour avoir le temps de vivre l’événement à 100% !

C’est aussi beaucoup plus souple pour les visiteurs professionnels d’avoir le choix des dates pour organiser leur venue.

Le seul changement que nous opérons c’est que le Ditex aura lieu les jeudi et vendredi en 2025.



TourMaG.com - y a-t-il aussi des problématiques de durée concernant la Fête des Voyages ?

F.R : Concernant la durée de la Fête des Voyages il est difficile d'ajouter une troisième journée en sachant qu'une grande partie de nos exposants on déjà eu deux jours de salon pendant le Ditex.

Un équipe 2025 qui se renforce avec l’arrivée de Fabienne FIAUD ! TourMaG.com - Donc, pas de changement majeur à l’horizon ?



F.R : “Pas de changements majeurs, mais l’arrivée de Fabienne FIAUD devrait faire grandir le Ditex et la Fête des Voyages !

Fabienne démarre sa carrière chez COMEXPOSIUM l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements.

Chargée de la gestion logistique de 35 salons dans toute la France, elle a finalement « posé ses valises » à Marseille il y a 20 ans pour intégrer le Parc Chanot - Palais des Congrès et des Expositions de la 2e ville de France.



Forte de cette expérience, elle devient manager de l’équipe développement du site qui reçoit alors 250 événements par an.

Pendant 10 ans elle travaille à la promotion de la destination en collaboration étroite avec les entreprises phares et les institutions construisant au fil des années un réseau économique et institutionnel fort.



Pour ces raisons, Fabienne devient directrice des partenariats avec pour mission d’être l’interlocutrice privilégiée des Destinations France et plus largement des acteurs du tourisme français. Elle pourra ainsi enrichir la galerie des exposants, principalement outgoing à ce jour, en offrant au professionnel du tourisme et au grand public la possibilité de venir pour voyager en France !!





Lu 210 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Sans ministre et en musique, l’IFTM a ouvert ses portes IFTM 2024 : retrouvez les temps forts