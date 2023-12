Enfin, ce baromètre de la restauration évoque quelques influences incontournables :



« L’Italie n’en finit plus de conquérir le monde ! Les Chefs français s’y mettent aussi, avec le restaurant Piero TT de Pierre Gagnaire ou le groupe Big Mamma, qui prend aussi ses quartiers... en Italie ! La pizza est par ailleurs le 5ème mot clé le plus recherché sur Google ! »



« Les conflits en Ukraine ont rendu populaire la cuisine de l'Europe de l'Est. Parmi les plats (réconfortants) qui représentent cette région, on trouve des spécialités telles que les pierogi et kinkhali ».



« L'Angleterre fait son apparition dans la mouvance de la recherche d’authenticité notamment avec l'intérêt grandissant pour les Pies (porc, cornish), les hash brown et les produits de boulangerie comme les English muffin et les scones mais aussi les fromages anglais (cheddar, stilton...) »



Du côté de l’Asie, le Japon continue à impressionner le monde entier, et exporte ses techniques encore peu connues comme le Yubiki (mettre de l’eau bouillante sur un aliment placé sur de la glace). Les Hand Rolls et surtout le sake vont s’inviter dans nos assiettes et sur nos tables (même dans les bars à vin/ bistrots français) !



« L’engouement pour la K-pop, n’est pas le seul phénomène qui nous arrive de Corée, mais aussi sa cuisine, et notamment les Tteok bokki, des pâtes de riz qui sont le goûter favoris des enfants coréens. »



Mais, « Cocorico ! La cuisine française est toujours en vogue avec ses plats traditionnels, anciens, mijotés... qui sentent bon le réconfort et les souvenirs comme le Riz au lait, les œufs en gelée, les ragoûts ou les aliments rôtis (poulet rôti...) ! Et la cuisine locale a de beaux jours devant elle ! »