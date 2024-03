DITEX-FÊTE DES VOYAGES : Soirées, demandez le programme !

Le DITEX-La Fête des Voyages renoue avec sa tradition caritative après GIVE & DANCE en invitant la Fondation "Je pars, tu part, il part..." en tant que bénéficiaire de la soirée. En France 9 millions de personnes et 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté (fixé à moins de 964 euros/mois).Un enfant sur quatre (25%) ne part jamais en vacances.La Fondation présidée par Germain Lelarge, entrepreneur engagé et dirigée par Moana Lhopitallier, Directrice marketing & partenariats, milite sous diverses formes pour changer la donne. Germain Lelarge, administrateur d'Atout France, a lancé la France du Nord au Sud, cédée au Groupe Pierre & Vacances en 2017 et créé le Domaine Ecologique des Roches Noires qui rassemble une ferme en permaculture, un espace ouvert de séminaire, de coworking, d’exposition d’art contemporain et de cuisine pédagogique…