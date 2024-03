DITEX : La Méridionale transporte gratuitement les agents de voyages corses

TourMaG - Quelle importance revêt pour la Méridionale, l’organisation du seul salon B2B dans le Sud de la France ?



Luc Szczypa : Il est pour nous indispensable d’être présents sur le salon car il se déroule à Marseille, siège historique de La Méridionale et de l'un des plus représentatifs bassins de clientèles et de partenaires professionnels qui nous font confiance.



C’est un moment privilégié pour rencontrer nos partenaires et nos prospects sur le marché du sud de la France.



C’est aussi un évènement à taille humaine, facilitant les échanges et les contacts. Compte tenu de notre actualité, il était important de pouvoir promouvoir nos nouvelles routes : Toulon-L'Ile-Rousse et L'Ile-Rousse-Livourne, pour cette saison estivale.



TourMaG - Les agences de voyages et les professionnels du tourisme sont-ils des partenaires importants pour la Méridionale ?



Luc Szczypa : Ce sont deux acteurs indispensables à la promotion de nos lignes. Nous avons un réseau de distribution très étendu de plus 200 agences de voyages et professionnels du tourisme en Europe et à l’étranger.



Ils sont nos relais auprès de nos clients pour promouvoir nos lignes, nous continuons à développer ce réseau de distribution en ciblant nos partenaires ayant une vraie appétence pour nos destinations Corse - Maroc - Italie. Les agences de voyages représentent l’ancrage local dans les villes et région où nous ne sommes pas présents.



Pour développer notre attractivité, nous travaillons actuellement sur de nouveaux produits à commercialiser par nos partenaires. À titre d’exemple, nous produisons des traversées thématiques à caractères culturels et touristiques. La première d'entre elles, la " Croisière Napoléon " est élaborée en partenariat avec Paris-Match, sera articulée autour de conférences dispensées par un académicien et de visites de lieux emblématiques napoléoniens d'Ajaccio.



Nos équipes commerciales sont aussi en prospection pour établir des relations privilégiées entre notre compagnie et des hébergeurs de L'Ile de Beauté et d’autres acteurs important au niveau national.