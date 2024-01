Marseille 2024 : boostez votre visibilité sur l’unique salon BtoBtoC du Sud !

Si vous êtes à la recherche d'opportunités pour renforcer votre présence sur le marché, établir de nouveaux partenariats stratégiques et augmenter vos ventes, alors ce double salon est the place to be !



Pour sa deuxième édition, la Fête des Voyages va mettre la barre un peu plus haut.



Au vu du succès de la première édition en 2023, nous sommes convaincus que cet événement était attendu et désiré par les Marseillais.



Or, ils étaient près de 6 000 a avoir pris le chemin du Parc Chanot lors de la première édition et demandaient, selon les sondages sur place, davantage de propositions « d’expériences voyages » de la part des Exposants.



Côté B2B, le Salon du Ditex est depuis 20 ans l’unique salon BtoB du tourisme en province. Les 100 exposants et les 1 000 visiteurs pro en moyenne et sa longévité attestent, s’il en était besoin, de son utilité dans une région ou le potentiel voyage reste très fort.



Avec la Fête des Voyages, son intérêt est doublé par l’opportunité de venir rencontrer également vos acheteurs en direct !



Pour répondre par avance à vos questions, nous avons ait une petite FAQ.