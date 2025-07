RockyPop, l'hôtel qui bouscule les codes, débarque à Marseille

On a voulu créer un lieu de vie avant tout. Le bar, le restaurant, les espaces communs sont pensés comme des endroits où l’on peut se retrouver, jouer, discuter, boire un verre… Même sans être client de l’hôtel

La décoration joue la carte du rétro et de la couleur : mobilier vintage, clin d’œil à la culture geek et espaces instagrammables à souhait.Mais au-delà du style, RockyPop Marseille mise sur», explique Romain Trollet , gérant du RockyPop Marseille.Ici, tout est conçu pour: borne d’arcade, babyfoot géant, photobooth, bar central XXL, restaurant à l’esprit foodcourt, rooftop et espace lounge.