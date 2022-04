RockyPop, du concept hybride montagnard à la marque hôtelière citadine

Mais la montagne ne sera désormais plus le seul terrain de jeu d’Assas Hotels, la société d’investissement et de gestion hôtelière, détentrice de la marque. Avec le troisième établissement en préparation, RockyPop descend de la montagne pour s’installer en ville à Grenoble, certes pas trop loin des stations.



Mais c’est déjà un premier pas vers la recherche d’une taille critique du concept qui va investir les centres-villes et le milieu urbain pour y apporter une approche presque « communautaire » de l’hospitalité. D'ores et déjà, Romain Trollet annonce deux ouvertures par an pour densifier le concept.



Dès le second RockyPop, l’hôtel comptait aussi quelques appartements à louer. Ce sera encore davantage le cas pour l’établissement de Grenoble, qui doit ouvrir ses portes en décembre prochain comme un lieu de vie autant qu’un lieu de passage. Les étudiants pourront y trouver leur chambre pour la durée de l’année scolaire. Le bar karaoké sera conçu comme un lieu de détente et de rencontre et on pourra croiser les résidents dans les commerces associés, dont l’épicerie.



Chaque commerce est aussi une porte d’entrée sur les espaces communs pour que la ville entre encore davantage dans l’établissement. « RockyPop n’est plus un hôtel mais une expérience, un état d’esprit qui s’ancre encore plus dans son environnement », résume Romain Trollet. L’idée est bien de rendre le concept accessible à tous les budgets que ce soit pour un séjour – court ou long – une soirée, un séminaire.