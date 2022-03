SO/, le nouveau concept lifestyle du groupe Accor, débarque à Paris

SO/ est déjà présente dans les grandes métropoles internationales : Bangkok, Singapour, Auckland, Saint-Pétersbourg, Berlin, Vienne, La Havane, et continue de s’implanter dans de nouvelles destinations, dont Dubaï et Melbourne cette année.. Chaque adresse SO/ possède sa personnalité signée par un grand designer comme Christian Lacroix ou Karl Lagerfeld.Au cœur de Morland Mixité Capitale , un quartier en redéveloppement dans le cadre du projet Réinventer Paris, le SO/ Paris prend ses marques dans l’ancienne tour qui abritait l’APUR, l’atelier parisien d’urbanisme au cœur du 4e arrondissement de Paris, sur les quais de Seine entre Bastille et le Marais.C’est l’agence d’architecture RDAI signe la décoration intérieure de l’hôtel en privilégiant des matériaux naturels tels que le cuir ou le bois et un mobilier « nomades », à l’aspect urbain.L’art sera très présent dans le projet avec l’intervention de la société Emerige qui développe son approche de mixité avec les murs et les recoins de l’établissement chargés d’œuvres contemporaines de Neïl Beloufa, Thomas Fougeirol, ou Ólafur Elíasson.