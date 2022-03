Les réservations d'hôtels en France auraient retrouvé le niveau de 2019

Il s'agit d'une étape importante, qui confirme le statut de la France comme destination favorite durable et emblématique pour les voyageurs du monde entier

si les réservations sont de retour, les hôteliers doivent être conscients que les clients qu'ils accueillent à nouveau ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont connu il y a trois ans.



Au contraire, ils sont de plus en plus digitalisés, avec un accès 24h/24 et 7j/7 à un univers d'informations et d'opportunités commerciales, l'envie de passer d'un canal à l'autre et d'acheter à n'importe quelle étape de leur parcours client

», commente Antoine Aubrun, directeur commercial SiteMinder pour la France.Il poursuit : «».SiteMinder les a identifiés commePour les capter au mieux, les hébergeurs de toute nature doivent de s'assurer qu'ils offrent; afin de générer des revenus, augmenter les réservations directes et optimiser la monétisation à chaque étape du parcours client.