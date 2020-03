Veille concurrentielle : SiteMinder lance son nouvel outil, "Insights"

En 2019, SiteMinder a interrogé les hôteliers sur ce qui les a poussés à investir dans des outils technologiques.



Parmi les réponses évoquées : le fait de pouvoir mieux gérer leur tarification, consacrer moins de temps aux tâches administratives pour se concentrer davantage sur l'expérience client et garder une longueur d'avance sur la concurrence locale.



Aujourd'hui, SiteMinder annonce le lancement de son nouvel outil, "Insights", une solution de veille concurrentielle qui doit " permettre aux hôteliers de mettre en place de meilleures stratégies de tarification et de distribution grâce à des données et des rapports clairs et précis , indique la plateforme dans un communiqué.



Ces fonctionnalités seront disponibles, depuis une plateforme unique, aux clients de SiteMinder employant des solutions comme le channel manager, le moteur de réservation et l'outil de veille concurrentielle ".



Les hôteliers pourront accéder aux informations relatives à leurs clients, à leur activité mais aussi à leur marché.