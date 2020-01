SiteMinder lève plus de 62 millions d’euros

SiteMinder plateforme d'acquisition de clients pour le secteur hôtelier a levé plus de 62 millions d'euros auprès de plusieurs fonds australiens dont AustralianSuper, Ellerston (à travers le fonds d'investissements privés Ellerston JAADE Private Assets Fund) et Pendal Group.



Finalisée en janvier 2020, cette mobilisation de capitaux a été réalisée par le biais de fonds d'actions gérés par BlackRock. SiteMinder est désormais évaluée à environ 1,1 milliard de dollars australiens (soit environ 680 millions d'euros) indique un communiqué de presse.



Grâce à cette opération d'envergure, SiteMinder envisage "notamment de mettre en place des stratégies de mise sur le marché accélérée et d'accroître ses investissements dans des projets de recherche et développement menés depuis ses bureaux de Sydney ".



L'entreprise compte aussi se développer à l'international et " élargir les rangs de ses équipes ". À l’heure actuelle, elle compte plus de 900 employés répartis dans six bureaux (Sydney, Bangkok, Dallas, Galway, Londres et Manille).