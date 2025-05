Aman rouvre le Rosa Alpina en juillet dans les Dolomites italiennes

La transformation de l’hôtel en Aman Rosa Alpina représente une avancée significative et réfléchie

Notre engagement reste inébranlable : l'Aman Rosa Alpina continuera d'incarner l'esprit de la région

Ce qui n'était au départ qu'une admiration s'est rapidement muée en un rêve commun : préserver et sublimer l'esprit de ce lieu unique pour les futures générations de clients Aman

Ledea été confié à Jean-Michel Gathy, du cabinet Denniston, collaborateur régulier d’Aman . L’architecture a été entièrement repensée afin de préserver l’esprit alpin du site tout en l’adaptant aux exigences contemporaines. L’espace d’entrée à double hauteur inclut un nouveau bar inspiré du piano-bar originel. Les matériaux utilisés, tels que, permettent de conserver un lien avec l’environnement naturel et culturel de la région.La transformation inclut la, la création de deux nouvelles Aman Suites de 150 m² et la reconfiguration du Chalet Zeno, désormais composé de deux suites spacieuses pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. La famille Pizzinini, à l’origine de l’établissement, reste impliquée dans sa gestion, avec à sa tête Ursula et Hugo. À ce sujet, ils déclarent : «. [...]»., souligne : «». Le projet s’inscrit dans la continuité des principes de la marque : intimité, sérénité, service personnalisé et intégration respectueuse au cadre local.