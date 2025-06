Palerme : le Grand Hôtel et Des Palmes, nouveau fleuron de Mangia's [ABO]

Quelle que soit la saison (tout de même, les étés siciliens peuvent être brûlants), le Grand Hôtel et Des Palmes est une base idéale pour découvrir la belle et incroyable Palerme.



Surnommée la « ville des délices » pendant la domination arabe aux IXe et Xe siècles, la capitale sicilienne a une identité plurielle, forgée par les innombrables conquérants - Grecs, Carthaginois, Byzantins, Arabes, Normands, Angevins, Souabes, Aragonais, Espagnols, Bourbons, Savoie... - qui s'y sont succédé.



Et elle s'enorgueillit de ses nombreux joyaux architecturaux - des villas antiques aux cathédrales arabo-normandes byzantines - classés à l'Unesco.



Le Grand Hôtel et Des Palmes étant situé Via Liberta, autrement dit sur les Champs Elysées palermitains, et n'est qu'à deux pas des monuments les plus emblématiques et du Theâtre Massimo. "On peut donc tout faire à pied" , insiste Linda Uzzo.



La conciergerie de l'hôtel - disponible 24h sur 24 tout comme la réception et le service de chambre -, réservera les billets d'entrée, les guides, organisera, si besoin, visites, itinéraires personnalisés et transferts privés.



Bien entendu, ceux qui préfèrent le shopping, bénéficieront aussi d'une assistance personnalisée.