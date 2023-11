Italie : Mangia's se repositionne sur le haut de gamme

"Au départ, Antonio Mangia avait l'ambition de construire des packages et de maîtriser toute la chaîne"

Le groupe leader de l'hôtellerie italienne est en pleine mutation. Sous la marque, il a entrepris un repositionnement qui conduit à ude plusieurs de ses établissements.C'est l'aboutissement d'une déjà longue histoire et surtout le point d'orgue d'une belle saga familiale. L'histoire de la maison mère,a débuté à Palerme, en septembre 1973, lorsque son fondateur, Antonio Mangia -il travaillait jusque là à la CIT, la Compagnie Italienne de Tourisme, un tour operator- a décidé de voler de ses propres ailes., racontent Isabelle Tezier et Christine Tomé, toutes deux basées à Paris et Regional Sales Senior Executive, Marketing & Sales.Le premier fait d'armes (si l'on peut dire) de Antonio Mangia, c'est l'envoi d'un groupe de voyageurs italiens au Japon., racontent encore Isabelle Tezier et Christine Tomé.Orientée vers le public italien mais aussi français,Après avoir organisé un premier charter en 1980, Aeroviaggi S.p.A a réservé des allotements de chambres à louer dans des hôtels.poursuit Isabelle Tézier, insistant sur unqui est passé à la fois par des hôtels pris en gérance et des rachats d'hôtels existant. Au fil des années, Antonio Mangia s'est constitué un portefeuille deEn 2014, ses 65 millions d'euros de chiffre d'affaires et ses 3 millions de bénéfice net en avaient fait une des premières entreprises siciliennes. En 2021, selon les Booking Traveler Review Awards, le groupe était devenu l'une des dix premières marques leaders du secteur hôtelier italien. Le décès d'Antonio Mangia , en 2019, n'a en effet pas interrompu la belle aventure. Marcello, son fils, est désormais le président du groupe mais ses frères et sœurs, Marco, Tiziana et Giuseppe, sont également aux commandes à divers postes et les petits-enfants sont arrivés à leur tour.