Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace

Fondé en 1963, le groupe Mandarin Oriental appartient au conglomérat de Hong-Kong Jardine Matheson.



Propriétaire et exploitants d'hôtels, resorts et résidences parmi les plus luxueux du monde, il exploite aujourd'hui 43 hôtels, 12 résidences et 26 Exclusive Homes dans 26 pays et territoires. Il a de nombreux projets en cours de développement.



Pour les transformations du San Clemente Palace, le groupe Mandarin Oriental s'est associé à Permak Investment, filiale de Permak Holdings, un conglomérat national diversifié et multisectoriel, reconnu pour son héritage d’innovation, d’excellence et de croissance stratégique.



Permak Investment se concentre sur le développement et l’investissement dans des propriétés de luxe, qu’elles soient hôtelières, résidentielles ou commerciales, sur des marchés clés – façonnant des espaces inspirants et performants.