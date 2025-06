Un nouveau directeur général à la tête du Mandarin Oriental, Paris

C’est avec une immense joie et un profond honneur que je prends aujourd’hui la Direction Générale du Mandarin Oriental, Paris, adresse d’exception de la rue Saint-Honoré.



Cette nomination marque une étape précieuse de mon parcours. Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est confiée par Mandarin Oriental, et je m’engage avec passion à continuer de faire rayonner l’excellence et l’âme de ce palace, aux côtés de nos équipes. »

Edouard Lapasset a ensuite gravi les échelons jusqu’au poste de Directeur Hébergement, avant de rejoindre Mandarin Oriental, Doha en 2020, dans la même fonction. C’est en 2022 qu’il rejoint Mandarin Oriental, Paris en tant qu’Hotel Manager.Né à Paris et sportif de compétition, notamment en escrime, il a déclaré à l'occasion de sa nomination : «