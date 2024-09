Mandarin Oriental Hotel Group : Luca Finardi nommé Area Vice President

Fort de près de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie et d'une solide formation dans le domaine du tourisme, Luca Finardi a occupé des postes de direction dans plusieurs établissements prestigieux en Italie, tels que le Rocco Forte Hotel Savoy, le Belmond Villa San Michele, la Villa Sant'Andrea et le Grand Hotel Timeo.



En 2014, il rejoint le groupe Mandarin Oriental en tant que Directeur Général pour diriger l'ouverture et assurer le positionnement du Mandarin Oriental, Milan, qui est devenu une référence en matière d'hospitalité italienne auprès d'une clientèle locale et internationale. Avec l'ouverture du Mandarin Oriental, Lago di Como, il a également pris la fonction d'Area Vice-Président pour l'Italie.



Originaire de la Vénétie et ayant grandi en Toscane et sur la Riviera italienne, Luca Finardi vient d'une famille d'hôteliers. Il parle couramment l'anglais et le français, et nourrit une passion pour la gastronomie, le vin, ainsi que des activités comme le golf, la natation et les voyages.