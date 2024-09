Chine : Mandarin Oriental Qianmen, Beijing a ouvert ses portes

Parmi lesdu Mandarin Oriental Qianmen, Beijing, le Chef Fei (2 étoiles au Guide Michelin pour son restaurant du Mandarin Oriental, Guangzhou) propose uneau restaurant Yan Garden.Au, bar contemporain, les hôtes - locaux et internationaux - de l’hôtel retrouveront uneLelui, propose desdans une ambiance décontractée ; et pour une escapade de sérénité, lesert des thés d’exception dans une cour paisible et intimiste., bien au-delà de la simple relaxation, avec des suites de soins privées, un salon de thé traditionnel, un espace dédié à la revitalisation et centre de remise en forme.L'hôtel compte également despour célébrer un mariage, organiser une réunion d’affaires ou une réception.Pour marquer cette ouverture, Mandarin Oriental propose unedu 2 septembre 2024 au 28 février 2025 : un tarif de 1 908,22 € (taxes et service compris) pour un séjour de 24 heures dans l’une des maisons avec cour intérieure avec petit-déjeuner servi au restaurant VICINI ou bien en in-room dining. S'y ajoute un crédit quotidien de 239,74 € utilisable dans les restaurants/bar de l’hôtel, le Spa pour des soins ou encore en blanchisserie, un transfert depuis les aéroports et gares de Pékin, ainsi qu’un service de majordome disponible 24 heures sur 24.