Sur le plan culturel, la Chine est une mosaïque de traditions, de philosophies et d'arts. La musique, la calligraphie, les arts martiaux et une cuisine variée sont des éléments essentiels de cette richesse. Le Nouvel An chinois, avec ses feux d'artifice et ses danses de dragons et de lions, est un reflet vibrant de ces traditions.



Économiquement, depuis les audacieuses réformes de Deng Xiaoping en 1978, la Chine s'est métamorphosée, évoluant d'une économie largement agraire à une puissance industrielle mondiale. Politiquement, bien que la Chine se définisse comme une république socialiste, c'est le Parti communiste chinois qui domine le paysage.



La langue dominante est le mandarin, mais la Chine est un carrefour de dialectes et de langues comme le cantonais et le shanghaïen. En matière de religion, même si l'athéisme est promu officiellement, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam trouvent leur place dans le tissu social chinois. Cependant, avec toutes ses réussites, la Chine est confrontée à des défis, notamment des tensions avec certains voisins, des préoccupations environnementales et des questions relatives aux droits de l'homme et à la gouvernance de régions comme Hong Kong, Taïwan et le Tibet.