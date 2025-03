Air China lance un vol entre Paris CDG et Chengdu en Chine

Chengdu est la capitale de la province du Sichuan. C'est une des villes majeures de l’ouest de la Chine. Elle est connue pour sa culture, sa gastronomie et aussi pour être le sanctuaire mondial des pandas.



Chengdu est un pôle technologique majeur, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, de l’aéronautique et de la biotechnologie.



A voir notamment : le temple Wuhou (en l’honneur de Zhuge Liang, stratège des Trois Royaumes), le quartier ancien de Jinli, parfait pour se plonger dans l’atmosphère ancienne avec ses lanternes rouges, ses échoppes et ses spectacles, et le Mont Qingcheng, berceau du taoïsme, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (70km au Nord-Ouest de Chengdu).