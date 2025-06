Emirates et Air China renforcent leur partenariat

Notre partenariat avec Air China a débuté il y a 26 ans (en juillet 1999)

depuis 2018, environ 18 000 clients d’Emirates ont bénéficié de la connectivité accrue offerte par notre accord interligne

la signature de ce protocole d'accord est une étape importante pour le renforcement de la collaboration entre les deux compagnies

Le protocole d’accord signé entre Emirates et Air China établit un cadre stratégique visant à étendre leur coopération existante. Ce document, signé par Adnan Kazim , vise à faciliter les connexions entre les deux réseaux. Emirates et Air China mettront en œuvre unsur des liaisons principales entre la Chine et les Émirats arabes unis, mais aussi au-delà de Pékin et Dubaï vers d’autres destinations.L’accord prévoit également unepour améliorer les correspondances et réduire les temps d’escale, ainsi que l’accès élargi aux salons lounge. Les passagers pourront bénéficier d’un. Une collaboration est également envisagée sur les opérations de fret et les programmes de fidélité.", a rappelé Adnan Kazim, qui souligne que "". Il a également annoncé de nouvelles liaisons vers Shenzhen et Hangzhou. Yan Fei a indiqué que "", en lien avec les objectifs communs liés aux Nouvelles Routes de la Soie.D’autres volets de coopération incluent le revenue management, l’analyse des données, la numérisation, la gestion de la marque ou le carburant d’aviation durable (SAF), avec des échanges de bonnes pratiques et des visites de familiarisation.À compter du, Emirates opérera Chine continentale , incluant, ainsi que des. Cette expansion reflète l’engagement d’Emirates sur le marché chinois et le renforcement des relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la Chine.