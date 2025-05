Emirates ouvre une nouvelle liaison entre Dubaï et Hangzhou

L’ouverture de cette nouvelle liaison constitue une étape stratégique majeure dans le développement de nos opérations en Chine continentale et plus largement en Asie Orientale

Capitale de la province du Zhejiang et siège du géant Alibaba, Hangzhou s’impose commed’innovation et d’économie numérique.La ville, dont les exportations issues du e-commerce transfrontalier devraient dépasser les 16,77 milliards d’euros d’ici 2026, attire entrepreneurs, investisseurs et professionnels de la tech du monde entier.Outre son dynamisme économique, Hangzhou séduit aussi par son, avec des sites classés à l’UNESCO comme le Lac de l’Ouest ou la Pagode Leifeng.", déclare Adnan Kazim , vice-président exécutif et directeur commercial d’Emirates.Il souligne égalementdans les échanges économiques et technologiques entre la