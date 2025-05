Été 2025 : partir oui, mais à quel prix ?

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

revenge travel

Après les années covid, les up-down du retour vers la normale, les professionnels du tourisme ont connu une parenthèse enchantée, celle du revenge travel Si cette embellie a été particulièrement marquée dans le secteur des voyages individuels, les circuits accompagnés ont mis en revanche davantage de temps à remonter la pente, mais entrevoient de belles perspectives pour 2025.Dans un contexte international instable — conflits armés, tensions géopolitiques, inflation persistante — les indicateurs divergent. Selon Protourisme, Cet été, 200 000 Français supplémentaires partiront à l’étranger par rapport à 2023. Chouette... mais la mauvaise nouvelle c'est que leur budget vacances moyen chute de 500 euros. Ce paradoxe reflète une réalité :La Tunisie en bénéficie clairement. Son excellent rapport qualité-prix en fait une valeur refuge. Une performance révélatrice des arbitrages opérés par uneLes contrastes ne s'arrêtent pas là. La vente intermédiée (Baromètre EDV - Orchestra) constate un recul des réservations cet été sur toutes les zones, avec un retrait très marqué du long-courrier.Les causes sont connues : prix des billets, taux de change défavorable, sans oublier le contexte mondial. Le "" post-Covid a vécu. Bienvenue dans un tourisme plus mesuré, plus pragmatique, parfois contraint.Dans ce contexte économique, la France s’impose comme une valeur refuge pour les vacanciers. Elle combine proximité, sécurité et maîtrise budgétaire. Ce choix est particulièrement marqué chez les seniors, mais séduit aussi les ménages modestes confrontés à l’inflation.