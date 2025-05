Tourisme : pourquoi tant de haine ? [ABO]

En rentrant de débat auréolé du statut de conservateur, je me suis posé (encore plus) la question de l’origine de cette critique croissante autour du tourisme en France. Je ne parle pas de, tels que les survols de plus en plus nombreux du Mont Blanc en hélicoptères, non je parle du temps des vacances, des loisirs, de l’insouciance, des voyages en train pour aller au bord de la mer, des Pass rail pour les jeunes qu’on supprime sans prévenir… Si critiquer le tourisme parce que des gens partent en vacances en France tous les ans aux mêmes endroits relève d’une vision progressiste, alors j’endosse avec plaisir le costume conservateur.S’émerveiller comme je l’ai lu dernièrement, que de plus en plus de Français, qui vivent dans des petites maisons, d’une économie liée à la vie rurale, au potager, au bricolage, renoncent, je cite, à faire du tourisme parce qu’ils sont attachés à ce que le temps soit utilement utilisé, en opposition au temps de vacances inutile, est une vision du progrès qui se discute. Je la soumettrais bien à tous ceux qui n’ont ni maison, ni jardin pour rendre leur temps libre… utile.Je fais partie de ceux qui pensent que, et que ce temps utile crée une économie utile, dans des territoires qui comme l’île d’Oléron ou la montagne étaient en souffrance il y a de cela à peine 50 ans.Il y a plein de choses à améliorer pour rendre l’économie du tourisme encore plus utile, et surtout moins prégnante sur l’environnement, mais prenons gardeÇa serait ballot que dans 50 ans, on parle de re-tourismisation de la France et de l’Ile d’Oléron !